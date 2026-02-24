Dani Cornes | “A música en galego vai máis aló do rock bravú o do hip-hop”
O músico e cantante do Grove presenta o seu primero disco, ‘Aquí sempre tes casa’, o 27 de febreiro
O grovense Dani Cornes presenta, en tan só tres días -o 27 de febreiro- o seu primeiro disco de estudo: ‘Aquí sempre tes casa’. Un elepé formado por un conxunto de cancións que o artista entende coma un diario no que conta a súa experiencia tendo que deixar Galicia para afincarse en Barcelona.
Cornes conta que agora, que está fóra, busca calquera escusa para voltar a Galicia. Unha delas é a música que fai que, coma non podería ser doutra maneira, poida ir aos escenarios de salas e festivais da comunidade durante todo o ano 2026.
Tras a primeira maqueta, presentas un disco gravado nun estudo profesional, que significa este paso?
O anterior gravárao nun piso de estudantes polo que crear este disco para min supón dar un paso de cara á profesionalización e intentar darlle máis seriedade ao proxecto. Quero ter en conta a xente que fai o esforzo de sacar tempo para escoitarme e por iso quero darlle o mellor, e seguir gravando maquetas xa non o era.
Como comezaches na música?
Lembro que lle pedín aos Reis no ano 2005, canto tiña oito anos, unha quitarra. Meus país regaláronme a mítica que mercas que non é excesivamente cara porque non estaban seguros de que me gustara. Despois metéronme en clases de música e así comezou un pouco todo... Agora mesmo en onde estou, en Barcelona, acompáñame esa guitarra.
Soñaba ese neno de oito anos con poder dedicarse a música e sacar un disco?
Non, todo iso quedaba moi lonxe para mín nesa idade. Daquela eu quería ser paleontólogo, gustábanme moito os dinosaurios e pensaba que quizáis algún día estaría buscando restos fósiles nalgún lado. Pero mira, a vida parece que deu moitas voltas, e ao final aquí estou, escibrindo cancións.
“Eu de pequeno quería ser paleontólogo porque gustábanme os dinosaurios e ao final, estou escribindo cancións”
‘Aquí sempre tes casa’ fala da emigración, de marchar da túa terra. Agora que ti te atopas nesa situación, como a afrontas?
A verdade é que é complicado, sobre todo porque cando vivía en Galicia aproveitaba as vacacións para coñecer mundo ou, dentro das posibilidades, afastarme da casa. E agora que estou aquí o que fago é buscar un oco para voltar. Calquera escusa váleme para coller un avión ou un tren e chegar a O Grove. Na miña vida do día a día non deixo nunca de lado Galicia, sempre estou na búsqueda de razóns para volver a miña terra.
Soñas con volver a afincarte aquí?
Pois é incerto. Gustaríame facer carreira en Galicia e estou volcando todos os meus esforzos en poder facer iso, en tocar na casa. Obviamente a miña música é en galego e onde mellor vai a funcionar é en Galicia. Pero tamén hai algo que me tira de poder establecer unha base aquí, en Barcelona, xa que teño moitos contactos. Non o sei, e se é nun sitio ou no outro, sempre terei a xogada aberta de volver.
En que te inspiras para facer a túa música?
Para este disco precisamente o que me inspirou foi o proceseo de vivir fóra. Cando comecei a escribir os temas estaba acabando a carreira e pensando en como afrontar o futuro, buscar un traballo... As cancións fan referencia non só a emigrar, senón a chegada a Barcelona polo que para min e unha especie de diario.
O amplo abanico de posibilides aléntame a pensar que podo formar parte dese mundo e chegar a encaixar"
Como ves o actual panorama musical galego?
Estou moi contento de ver como hai unha explosión e unha diversificación da oferta cultural en galego, non só na música, tamén no cine ou no teatro. Agora vívese unha escena na que hai moita diversidade de propostas porque podes escoitar por exemplo ‘Mondra’ ou ‘Músculo’. Isto mostra que xa non hai esa imaxe estereotipada de que a música en galego era só rock bravú ou hip-hop, vese que hai un amplo abano de posibilidades e iso mola moito porque, por exemplo, a min, aléntame a pensar de que podo formar parte dese mundo e chegar a encaixar.
Tras a publicación do disco, como seguimos a túa carreira?
Estamos comezando a pechar datas de concertos. O que está claro é que este ano vai a haber directos e a xente poderá escoitar estas cancións. Eu teño moitas ganas de voltar a pisar os escenarios xa que hai un ano que estou medio parado e teño moitas ganas de arrancar. Aínda que non se poden dicir as datas concretas, o que si está claro é que estarei recorrendo Galicia en salas e tamén en festivais.