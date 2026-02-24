Ángel Stanich llega al Náutico de San Vicente con su gira ‘Por la hierba’

Cartel concierto de Ángel Stanich en San Vicente

El compositor y cantante, Ángel Stanich, visitará el próximo 2 de abril el Náutico de San Vicente dentro de su nueva gira ‘Por la hierba’. El artista se subirá al escenario para presentar los temas en directo de su nuevo disco.

Aquellos interesados en asistir a este concierto ya pueden comprar sus entradas a través de la página web www.angelstanich.com. El precio de los tickets es de 25 euros, cantidad en la que ya están incluidos los gastos de gestión. Está previsto que las puertas del show se abran a las ocho de la tarde para que, media hora después, Stanich se suba al escenario para entonar los temas de su último elepé.

Stanich llega a este local emblemático de San Vicente en una gira que lo hará tocar en otras ciudades como Sevilla, Gijón o Tenerife.