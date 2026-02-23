Un coche golpea la barandilla de la Casa da Cultura de O Grove al soltarse el freno de mano

Un coche golpea la branda de la Casa da Cultura Cedida

Un coche golpeó este mediodía una de las barandillas que rodean la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, en O Grove, al soltarse el freno de mano del vehículo.

Desde el equipo de Emerxencias del concello aseguran que no fue necesaria su intervención porque no resultó herida ninguna persona, pero sí se lamentan los daños materiales de la Casa da Cultura que además fue renovada recientemente.