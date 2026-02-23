Mi cuenta

O Grove

Los residentes del barrio de Terra de Porto ya tienen de vuelta el anhelado paso de peatones

C. Hierro
23/02/2026 19:40
Paso de peatones en Terra de Porto en O Grove
Los residentes del barrio de Terra de Porto, en O Grove comenzaron esta semana con una buena nueva: ya tienen pintado, otra vez, el anhelado paso de peatones en el cruce con la calle Hortos.

El Concello aprovechó la tregua que dio la meteorología estos días para establecer, de nuevo, esta señal de tráfico tan solicitada por los vecinos y vecinas después de que tras finalizar las obras en este punto del municipio se procediese a su eliminación.

Durante meses, tanto los diferentes partidos de la oposición a través de mociones en el Pleno, como los habitantes solicitaron, en repetidas ocasiones, que el paso de peatones volviese a reinar en esta zona.

José Antonio Otero, portavoz de EU de O Grove

Esquerda Unida insiste en la necesidad de pintar un paso de peatones en Terra de Porto

Tras la que señalaron en su momento, fue una larga espera, este lunes, los peatones ya pudieron volver a cruzar de manera segura a través de este cebreado recientemente pintado por los operarios municipales.

La exigencia de contar con esta señalización por parte de los residentes en este barrio meco se basaba en que estas calles son muy transitadas tanto por vehículos como por los vecinos y vecinas y, la falta del paso de cebra hacía que en muchas ocasiones se crearan situaciones de peligro para todos ellos e incluso se produjese algún accidente.

