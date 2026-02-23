Loli Triñanes lleva el nombre de O Grove al escenario de 'Bailemos'

La meca Loli Triñanes que participa en 'Bailemos' de la TVG Cedida

La meca Loli Triñanes ya es concursante oficial de la nueva edición de 'Bailemos', el programa de la Televisión de Galicia que arrancó este sabado. La vecina de O Grove logró convencer al jurado en esta primera gala tras una enérgica actuación al ritmo de 'Wake Me Up', del mítico dúo Wham!.

Triñanes consiguió dos votos favorables del jurado, suficientes para asegurarse un puesto entre los 12 concursantes que continúan en el certamen. Un concurso con 10.000 euros en juego.

El programa, presentado por Arturo Fernández, cuenta este año con un jurado compuesto por el coreógrafo Poty Castillo; la bailarina Tania Zapata, integrante de la Orquesta Panorama; y Jaime Pablo Díaz, director de la Nova Galega de Danza.

"A danza non ten idade" para Loli

Loli Triñanes tiene 53 años, es auxiliar de enfermería y llegó desde O Grove —aunque nació en Francia— con un mensaje claro: "a danza non ten idade".

En total, 16 aspirantes participaron en esta gala inaugural, pero solo 12 lograron asegurarse una plaza en el programa. Entre ellos Loli, que continuará representando a la comarca de Arousa en este certamen televisivo de baile.