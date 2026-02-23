La Diputación abre el plazo de inscripción en el campamento de A Lanzada el día 2 de marzo

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra Cedida

La Diputación de Pontevedra abre el plazo de inscripción para participar en el campamento de A Lanzada el próximo lunes, 2 de marzo. Las solicitudes se podrán entregar hasta el día 20. Este año el ente público ofertará un total de 1.540 plazas para niños y niñas empadronados en la provincia y nacidos entre el 2013 y el 2018.

Está previsto que los campamentos se lleven a cabo durante los meses de verano a través de once turnos de siete días de duración, de domingo a sábado. Así, la primera comenzará el 21 de junio y la última, a falta de concretar la fecha del próximo inicio del curso escolar, el 5 de septiembre.

Para la organización de esta actividad, la Diputación cuenta con un presupuesto de 450.000 euros.