O Grove programa la primera actividad para celebrar el 8-M: una andaina reivindicativa

Cartel promocional de la andaina del 8-M en O Grove

El Concello de O Grove trabaja en la programación para conmemorar el Día Internacional da Muller y ya tiene cerrada la primera de las actividades: una andaina reivindicativa.

La fecha escogida para este evento, que estará precedido de la lectura de un Manifiesto, será el propio 8 de marzo. Así, está previsto que a las once de la mañana comience la lectura para en la Praza do Corgo para, a las once y media, dar salida a la andaina. El recorrido comenzará desde este punto y avanzará por el Paseo de Lordelo, la Rúa Alexandre Bóveda, Rúa Castelao y Paseo marítimo de Confín para llegar, de nuevo, al punto de partida.

Con el lema ‘Porque xuntas avanzamos e facemos camiño. Non faltes!’ desde el Concello invitan a todos las vecinas y vecinos de la localidad a unirse a esta actividad y conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad y su participación en la sociedad.

Esta cita, señalan desde el Concello, esperan que sea solo la primera de otros eventos programados para conmemorar esta fecha. Así, señalan que esta misma semana se reunirá el Consello Local de Igualdade para decidir si se llevarán a cabo otras actividades.

Entre las posibilidades, indica la concejala María López está volver a celebrar ‘La gala meca’ evento que tiene como objetivo principal homenajear a alguna vecina del municipio.

Como otros años tampoco se descartan otras iniciativas como pueden ser la inauguración de alguna exposición en un espacio público o incluso alguna actuación musical como hubo en años anteriores.