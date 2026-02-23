El CMDC Breogán arranca su programación cultural con un homenaje a Rosalía de Castro

Participantes en el vídeo del CMDC Breogán

El club Breogán de O Grove inició su programación cultural del año con la celebración del Día de Rosalía de Castro. Es por eso que ayer, fecha en la que se conmemora el naciomiento de la escritora más universal y relevante de la literatura gallega, publicaron un vídeo a través de sus redes sociales bajo el nombre ‘Hoxe fala Rosaía a través de nós’.

En este proyecto, que contó con la colaboración de alumnos y alumnas del IES Monte da Vila, IES As Bizocas, CEIP Valle Inclán, CEIP Rosalía de Castro, CEIP Bizocas y de la narradora Atenea Fernández, se narran alguno de los versos más conocidos de la poeta gallega.

La programación del club sigue con la reapertura de la exposición fotográfica ‘Imáxenes con acento meco’ que, tras su inauguración en el mes de noviembre, tuvo que ser interrumpida por las obras de la Casa da Cultura.

La fecha prevista para que las fotografías puedan de nuevo ser visitadas por los vecinos y vecinas de O Grove es el 27 de febrero, día en el que se llevará a cabo un acto inaugural Así que, desde ese momento y hasta el 23 de marzo los interesados pueden acudir a la Casa da Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’ y descubrir las obras firmadas por Samuel Arnoso, Ana Gondar, Paco Luna y Jose Luiz Oubiña.

En este caso, cada uno de los fotógrafos aportan a la muestra un total de seis imágenes, todas ellas relacionadas con el municipio meco, es por ello que se reconocen zonas como Porto Meloxo, Terra de Porto o personas reconocidas como Gogue o Javier Olleros.