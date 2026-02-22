La Xunta prevé un proyecto para mejorar la seguridad en Xoán XXIII

Imagen de archivo de la calle Xoán XXIII en O Grove Cedida

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) está trabajando en un proyecto para mejorar la seguridad en la calle Xoán XXIII, que corresponde con la carretera PO-316.

Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras aseguran que están en contacto con el Concello de O Grove para poder avanzar en un plan que evite, por ejemplo, que los vehículos circulen a alta velocidad y, a causa de eso, produzcan situaciones de riesgo tanto para los peatones como para los propios conductores.

Demanda vecinal

Que se lleve a cabo una actuación en esta carretera es una demanda vecinal que se repite desde hace tiempo. Es por ello que, los distintos grupos políticos llevaron en repetidas ocasiones mociones para que, desde el Concello, se exigiese a la Xunta un plan para resolver la inseguridad en este punto céntrico de la localidad.

Sin ir más lejos, en el último Pleno celebrado en O Grove, el portavoz del PP, Pablo Leiva, preguntó al alcalde, José Cacabelos sobre esta carretera y le consultó si estaba previsto dotar de algún tipo de seguridad esta calle por las múltiples situaciones de riesgo que se viven entre peatones y vehículos.

En su turno de palabra, Cacabelos, señaló que al ser una carretera titularidad de la Xunta, es el propio gobierno gallego el que debe llevar a cabo las actuaciones. De todas maneras, indicó que “en repetidas ocasións” había solicitado que, al menos, se instalara “dous pasos elevados” para conseguir que los conductores redujesen la velocidad al paso por esta vía.

Además, el alcalde señaló que las últimas novedades que tenía sobre este tema es que “estaban estudando diferentes medidas” pero que no tenía constancia de si ya habían llegado a alguna conclusión o, por ejemplo, si ya había un plano técnicos trabajando en él. De todas maneras, Cacabelos se mostró esperanzado e indicó que “en principio parece que sí” que se tomarán medidas.

A pesar de que todavía no hay diseñado ningún proyecto ni tampoco está prevista una actuación a corto plazo, lo que sí aseguran desde la Xunta es que se está estudiando llevar a cabo medidas para controlar la velocidad en esta carretera y por lo tanto mejorar la seguridad. A partir de este punto, por ahora, están abiertas todas las posibilidades..