El barrio Vilavella organiza un rastro solidario en favor de la asociación ‘A Sonrisa de Xandre’

Laura Meis con su hijo Xandre en O Grove Gonzalo Salgado

La Asociación Veciñal Vilavella organiza un rastro solidario con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española de Enfermos de Alexander (AEEA) a través de ‘A Sonrisa de Xandre’, iniciativa promovida por la grovense Laura Meis, madre de un niño diagnosticado con esta dolencia. La fecha escogida para el evento es el 29 de marzo y, el lugar, el propio barrio de Vilavella.

La organización propone diferentes formas de participar. La primera diseñada para las personas particulares que quieran poner a la venta ropa, libros o juguetes de segunda mano. En este caso la inscripción para los socios de la asociación es de cinco euros -que irán íntegros a la AEEA- y para los no socios, diez euros, de los cuales la mitad será para la asociación vecinal y el resto para la causa benéfica.

Los profesionales tendrán que hacer un pago de 40 euros, de los cuales veinte serán para los vecinos y la misma cantidad para la AEEA.

Aquellos que quieran donar artículos para poner a la venta también pueden hacerlo. En este caso lo recaudado se dividirá en dos partes iguales para ambos fondos.

Los interesados en más información sobre el evento pueden dirigirse al 658 17 23 18 o al correo avvilavella@gmail.com.