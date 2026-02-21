Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

La quema del ‘vimbio’ meco y el gran desfile de Sanxenxo ponen la guinda a los actos de carnaval

C. Hierro
21/02/2026 00:11
Participantes del Festival de Comparsas de O Grove
Participantes del Festival de Comparsas de O Grove
Gonzalo Salgado
El carnaval llega a su fin y, con el, los concellos de O Grove y Sanxenxo dan por finalizada una programación llena de actividades.

Hoy, en la localidad meca tendrá lugar la actuación de comparsas en la Casa da Cultura Ángel Vázquez Hereder y la quema del ‘vimbio’ en San Vicente a partir de las cuatro de la tarde.

Por su parte, durante la jornada de hoy Sanxenxo sacará a sus ‘jatos’ a la calle en su gran fiesta en Portonovo. Mañana, la localidad despedirá el carnaval con el ‘Desfile y Concurso de Entroido’ que este año repartirá un total de 10.830 euros en premios. Debido a las obras en el Paseo de Silgar el recorrido modificará su paso y partirá desde la Carretera de la Circunvalación.

