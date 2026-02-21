La primera fase de las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro terminará este 2026

El Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, junto al alcalde meco, José Cacabelos, en las obras del CEIP Rosalía de Castro Gonzalo Salgado

La primera fase de las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro en O Grove, que arrancaron el pasado mes de diciembre, han estado supeditadas al encadenamiento de temporales vividos en la comunidad. A pesar de ello, señalan desde la Xunta de Galicia, entidad que sufraga las obras con un presupuesto de 2,6 millones de euros, los trabajos se están desarrollando “na medida en que as condicións climatolóxicas o están permitindo” y, por lo tanto, se prevé que estén listas “para finais de 2026”.

Este primer periodo de obras, que está dotado con un presupuesto de casi 1,7 millones de euros, se incluye la construcción de un nuevo edificio que se destinará al servicio de comedor y de gimnasio.

Para llevar a cabo esta edificación, los trabajos que se han realizado en primer lugar, ha sido la demolición del edificio de las antiguas viviendas de profesores. En su lugar, la obra nueva, contará con dos pisos que albergará, además, varios almacenes, la sala de calderas, vestuarios, un despacho y otras instalación necesarias para la comunidad educativa.

La superficie total ampliada será de más de 950 metros cuadrados y la actuación se completará en el exterior con la instalación de rampas de acceso que garanticen la accesibilidad al edificio.

La siguiente fase del proyecto que tiene por objetivo la ampliación del edificio en el que se encuentran actualmente las aulas, comenzará, tal y como señalan desde la Xunta una vez rematados los primeros, es por ello que todavía no cuenta con fecha para su comienzo. En este caso el presupuesto de la obra es de 900.000 euros..