La asociación ‘O Jato Meco’ lanza un SOS para poder rescatar a las gatas y cachorros de una colonia

Una colonia de gatos de O Grove Cedida

La asociación ‘O Jato Meco’ lanza un SOS a través de las redes sociales para solicitar ayuda económica a los vecinos y vecinas de la localidad para rescatar a dos gatas preñadas y varios cachorros que se encuentran en una colonia.

Su objetivo, señalan, es “intervenir cuanto antes” para poder recoger las hembras que esperan crías para que puedan tenerlas “a salvo, bajo techo, con calor, comida y tranquilidad”. Además, también señalan que quieren hacerse cargo de los cachorros.

Para ello indican, necesitan adquirir al menor tres jaulas grandes que tendrían un coste aproximado de 300 euros.

n su comunicado, la organización invita a todas las personas del municipio a colaborar con lo que puedan, ya que indican “con un poquito de cada uno podemos hacer muchísimo por ellas”. Así, dejan claro que cada aportación que se haga cuenta para que esas gatas puedan “parir y criar en condiciones dignas, protegidas del frío, la lluvia y los peligros de la calle”.

Para todas aquellas personas que quieran ayudar a que las voluntarias puedan hacer su labor dejan el número de cuenta al que puede hacerse la transferencia: ES13 2080 5426 2230 4013 0961.