Estos son los ganadores de la campaña 'Corazón de Entroido' promovida por Emgrobes

imagen de archivo de la Rúa Castelao en O Grove Gonzalo Salgado

La asociación Emgrobes llevó a cabo en el día de ayer el sorteo de los 50.000 puntos de saldo en la tarjeta de fidelización entre aquellas personas que adquirieron productos en los comercios adheridos durante la campaña ‘Corazón de Entroido’.

En total hubo doce personas que resultaron ganadoras de este abono que se traducirá en descuentos a la hora de comprar de nuevo en estos establecimientos. El plazo para gastar este saldo, señala la asociación, es hasta finales del mes de marzo. Los agraciados fueron: Laura Rubirosa, Lola Rodríguez, María Victoria Domínguez, Dolores Otero, Elena Naranjo, Alfonso Fernández, Vanesa Castro, Ana Mascato, Sonia Mascato, Silvia Almón, Matilde Soto e Isabel Otero.

El objetivo de esta iniciativa, como de otras muchas que lleva a cabo Emgrobes, es incentivar las compras en el comercio local. Es por ello que, normalmente, los premios que entregan son vales de compra o bonos que únicamente pueden utilizarse para adquirir artículos en estos mismos establecimientos.

Desde la asociación recuerdan que, todos aquellos que lo deseen, pueden hacerse la tarjeta de fidelización para acumular puntos en las compras y, posteriormente, lograr diferentes descuentos.