Nace Pinchadoce, un concurso de tapas dulces de la mano del certamen de pinchos salados

Cartel de la actividad Pinchadoce en O Grove

Pinchanogrove da un paso más en su objetivo por dinamizar la localidad meca y, en las mismas fechas que se celebrará el tradicional concurso de tapas saladas (del 6 al 22 de marzo), se llevará a cabo un certamen para buscar el mejor pincho dulce.

En esta competición, en la que tendrá la última palabra los comensales tras probar las diferentes elaboraciones, participarán seis establecimientos: ‘Campaña’, ‘Galaico’, ‘Metropol’, ‘Romeo’, ‘Sublime’ y ‘Torrada’. En este caso los pinchos que se pondrán a la venta tendrán un precio de tan solo dos euros.

El objetivo de ambos eventos, tal y como señalan sus organizadores, es promover la cocina local y mostrar las habilidades y los conocimientos de los cocineros del municipio en pequeñas porciones.

Estos son los locales que forman parte del VI Concurso de Pinchos de O Grove Más información

Las personas que prueben las tapas, tanto las dulces como las saladas, tendrán la oportunidad de puntuar cada una de ellas para, además de decidir los ganadores del concurso, conseguir diferentes premios.

Como en años anteriores, y más con la suma de las recetas dulces, desde la organización esperan que sean muchos los vecinos y vecinas de la localidad y también residentes en municipios cercanos, los que visiten O Grove en esas fechas para probar las tapas del concurso.