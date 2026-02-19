Mi cuenta

Militares de la Brilat en la playa de A Lanzada
Sanxenxo

La Brilat toma A Lanzada y Montalvo en unas maniobras a pie de playa

El trabajo de los militares reunió a decenas de curiosos

C. Hierro
19/02/2026 19:18

Decenas de militares de la Brilat sorprendieron esta tarde llevando a cabo una sesión de maniobras de entrenamiento en las playas de A Lanzada y Montalvo.

La preparación de los soldados en estos arenales tiene como objetivo, entre otros muchos, adaptarse a un entorno complicado y cambiante debido, por ejemplo, al viento o las mareas.

Durante las horas que estuvieron desplegados en estos puntos, los miembros de la Brilat llevaron acabo entrenamiento físico para mejorar su resistencia y también la simulación de escenarios reales.

No es la primera vez que, los militares utilizan este escenario para llevar a cabo sus maniobras. Aún así, el despliegue de todos ellos reunió a decenas de curiosos en las playas que no dudaron en inmortalizar con fotografías y vídeos el momento.