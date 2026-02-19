El ‘Enterro da Sardiña’ y los ‘Choqueiros na Area’ ponen la guinda final al entroido meco

Cartel del Enterro da Sardiña de O Grove

El entroido de O Grove entra en su recta final con las dos últimas citas de su programación.

Así, para el viernes está previsto el ‘Enterro da Sardiña’ a partir de las ocho y media en la Praza de Arriba. Este acto contará con la actuación de ‘Paradanda Mecos’ y la charanga ‘Furruxa’.

Además, al finalizar la comitiva tendrá lugar la entrega del ‘Choqueiro maior’ que, este año, serán para Vellos Tempos -colectivo que promueve la participación activa de personas mayores en distintas actividades de la localidad- y para el maestro Miguel Besada, referente histórico en el carnaval del municipio que fue, durante muchos años, el presentador del festival de comparsas.

Al día siguiente la actividad se trasladará hasta la parroquia de San Vicente con la actuación de comparsas en la Casa da Cultura ‘Ángel Vázquez Hereder’ a partir de las cuatro de la tarde.

Tras la música será el turno de la ‘Queima do Vimbio’ en el lugar de Area, tradición en la que se queman las varas de bambú portadas por los ‘choqueiros’ para simbolizar el final de los festejos. Esta actividad está organizada por la asociación ‘Roza do Pedrol’ con la colaboración del Concello.