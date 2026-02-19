Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El ‘Enterro da Sardiña’ y los ‘Choqueiros na Area’ ponen la guinda final al entroido meco

C. Hierro
19/02/2026 00:36
Cartel del Enterro da Sardiña de O Grove
Cartel del Enterro da Sardiña de O Grove
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El entroido de O Grove entra en su recta final con las dos últimas citas de su programación.

Así, para el viernes está previsto el ‘Enterro da Sardiña’ a partir de las ocho y media en la Praza de Arriba. Este acto contará con la actuación de ‘Paradanda Mecos’ y la charanga ‘Furruxa’.

Además, al finalizar la comitiva tendrá lugar la entrega del ‘Choqueiro maior’ que, este año, serán para Vellos Tempos -colectivo que promueve la participación activa de personas mayores en distintas actividades de la localidad- y para el maestro Miguel Besada, referente histórico en el carnaval del municipio que fue, durante muchos años, el presentador del festival de comparsas.

Al día siguiente la actividad se trasladará hasta la parroquia de San Vicente con la actuación de comparsas en la Casa da Cultura ‘Ángel Vázquez Hereder’ a partir de las cuatro de la tarde.

Tras la música será el turno de la ‘Queima do Vimbio’ en el lugar de Area, tradición en la que se queman las varas de bambú portadas por los ‘choqueiros’ para simbolizar el final de los festejos. Esta actividad está organizada por la asociación ‘Roza do Pedrol’ con la colaboración del Concello.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina