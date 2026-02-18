O Grove convoca el XV Concurso de Fotografía por el Día Internacional de la Mujer

Una de las imágenes ganadoras en otra edición del certamen de fotografía de O Grove

El Concello de O Grove, a través de la concejalía de Igualdade, convoca, un año más, un concurso de fotografía con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Como en ediciones anteriores -y con esta suman quince- el objetivo de esta iniciativa es conmemorar la lucha de la mujer por su participación en la igualdad de género en la sociedad y en su desarrollo íntegro como personal. Así, lo que busca en Concello a través de este certamen, es "visibilizar el hacer de las mujeres en diferentes campos de la vida social, laboral, política, artística, creativa, de ocio..."

Todas aquellas personas que quieran participar en el concurso ya pueden enviar sus imágenes a la dirección de correo electrónico 08marzogrove@gmail.com. Los premios, serán similares a los de años anteriores, de esta manera se entregarán tres de 350, 250 y 150 euros, respectivamente.

Además, la imagen ganadora será empleada por el Concello en la campaña del Día Internacional de las Mujeres. De la misma manera, las veinte imágenes que cuenten con una mayor puntuación serán impresas y expuestas al público.

El plazo de inscripción es de 20 días naturales contados desde hoy, tal y como se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO).

Bases del certamen

Las fotografías que se presenten al concurso deben ser originales y no haberse presentado a ninguna otra competición. Las imágenes, pueden ser verticales u horizontales, en color o en blanco y negro pero no pueden ser obras creadas total o parcialmente mediante el uso de la inteligencia artificial.

Si en la imagen sale una persona identificable deben contar con el consentimiento de la misma.

Los participantes pueden presentar más de una imagen pero deben de ser enviadas de manera individual con la indicación "XV Concurso de Fotografía por el Día Internacional de las Mujeres". Además, debe añadir la hoja de inscripción -que se puede descargar de manera online- y la fotocopia del DNI del autor o autora por ambas caras. Asimismo, deberán presentar la declaración responsable de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El jurado

Como en años anteriores, el jurado estará compuesto por integrantes del Consejo Local de Igualdad y por personas relacionadas con el mundo del arte y de la fotografía. Además, un técnico o técnica del Concello actuará como secretario en el jurado, función que no tendrá voto.

La participación en esta nueva edición del concurso de fotografía se espera que, como en las ediciones pasadas, sea muy abundante.