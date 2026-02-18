La rehabilitación de la Ruta dos Burros Rariñeiros sale a licitación por 83.000 euros

Escolares de O Grove en una visita a la Ruta dos Burros Fariñeiros Cedida

El Concello de O Grove saca a licitación el proyecto de rehabilitación de la antigua 'Ruta dos Burros Fariñeiros' en el Río da Cova da Loba por un total de 83.000 euros.

El objetivo de esta obra, señalan en la documentación publicada a través de la Xunta de Galicia, es recuperar este paseo que discurre al lado de varios molinos que, actualmente, están en ruinas. Esta actuación, indican, sería una primera actuación para mejorar esta zona meca de "alto valor paisajístico", ya que, en una posterior, se prevé llevar a cabo la rehabilitación de algunos de los molinos que están ubicados en el transcurso de este camino.

Tal y como señalan en la documentación, actualmente la ruta se encuentra en "moi mal estado de conservación" con árboles caídos que impiden prácticamente la circulación de personas. Además, hay zonas en las que el regato está "cheo de maleza" que provoca que el agua discurra por los márgenes y provoque el derrumbamiento de terrenos.

La actuación

Debido a la situación en la que se encuentra este lugar, el proyecto recoge muchos y muy variados trabajos.

Así, el proyecto incluye, entre otros trabajos el desbroce de la vegetación, la limpieza total del río y la poda manual de las ramas. Además, también se llevará a cabo la preparación de los terrenos para acondicionar los caminos y adecuarlos al tránsito de las personas.

Por su parte, las obras implican el acondicionamiento del muro de finca existente o la creación de otros de mampostería, la ejecución de una senda fabricada de zahorra artificial o, por ejemplo, la colocación de una pasarela de piedra de perpiaño en diferentes puntos del recorrido.

En cuanto a la equipación, la documentación publicada recogen, entre otros elementos, la instalación en varios lugares de papeleras que estarán fabricadas en madera para no romper la estética de la ruta y ajustarla a la ubicación. Además, está previsto que se coloque señalización tanto horizontal como vertical que ayude al paseante a conocer el correcto recorrido de la ruta. Estos elementos cumplirán todas las reglas recogidas en el manual de señalización de los Camiños Naturais.

Por último, el proyecto incluye entre los trabajos aquellos relacionados con la jardinería. Así, entre otras cosas, la empresa deberá plantar diferentes especies autóctonas como pueden ser castaños, abedules, fresnos o almendros.

Plazo de ejecución

Desde la firma del contrato, señalan, se estima “necesario e suficiente” un plazo de dos meses para la ejecución de todas las obras. Así mismo, la empresa deberá aportar una garantía de los trabajos de doce meses.

El procedimiento de contratación, señala la documentación, está abierto con “tramitación urgente”, esto es así por la necesidad de cumplir los plazos impuestos por la subvención de la Gastromeca. De esta manera, se establece un plazo de presentación de ofertas de trece días naturales desde ayer -momento en el que se publicó la licitación-.

Entre los criterios evaluables para adjudicar la obra detallan la oferta económica, la reducción del plazo de ejecución y la ampliación del plazo de garantía. Además, la empresa debe presentar una acreditación de la solvencia económica, financiera y profesional.