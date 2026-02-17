La lluvia desluce la ‘Gran Marcha do Entroido meco’ que, un año más, fue multitudinaria

Participantes en el desfile de carnaval de O Grove Todogrove

La localidad meca continúa inmersa en la celebración de una de las fiestas más esperadas por los vecinos y vecinas: el carnaval. Así, ayer por la tarde tuvo lugar la ‘Gran Marcha do Entroido’, desfile que, debido al mal tiempo, fue más corto de lo habitual y los participantes únicamente dieron una vuelta al recorrido.

Tras el paseo, todos los competidores se trasladaron al Pavillón Municipal dos Deportes, lugar en el que, a partir de las ocho y media de la tarde, comenzó la entrega de premios que, este año, repartió un total de 7.125 euros.

Tras esta cita que, un año más y a pesar de la lluvia, fue multitudinaria, las actividades continúan en la localidad en torno a esta fiesta. Así, el viernes se celebrará el ‘Enterro da sardiña’ y la entrega del “Choqueiro Maior” tras la comitiva que saldrá desde la Praza do Corgo a las ocho de la tarde.

El sábado los festejos se trasladan a San Vicente gracias a la organización por parte de la Asociación Roza de la ‘Concentración de Choqueiros’ y la ‘Queima do Vimbio’. En esta cita, que tiene prevista su comienzo a partir de las cuatro de la tarde, no faltará la actuación de las comparsas de la parroquia que conseguirán animar a todos los asistentes.