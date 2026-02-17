La lluvia desluce la ‘Gran Marcha do Entroido meco’ que, un año más, fue multitudinaria
El concurso repartió 7.125 euros en premios
La localidad meca continúa inmersa en la celebración de una de las fiestas más esperadas por los vecinos y vecinas: el carnaval. Así, ayer por la tarde tuvo lugar la ‘Gran Marcha do Entroido’, desfile que, debido al mal tiempo, fue más corto de lo habitual y los participantes únicamente dieron una vuelta al recorrido.
Tras el paseo, todos los competidores se trasladaron al Pavillón Municipal dos Deportes, lugar en el que, a partir de las ocho y media de la tarde, comenzó la entrega de premios que, este año, repartió un total de 7.125 euros.
Tras esta cita que, un año más y a pesar de la lluvia, fue multitudinaria, las actividades continúan en la localidad en torno a esta fiesta. Así, el viernes se celebrará el ‘Enterro da sardiña’ y la entrega del “Choqueiro Maior” tras la comitiva que saldrá desde la Praza do Corgo a las ocho de la tarde.
El sábado los festejos se trasladan a San Vicente gracias a la organización por parte de la Asociación Roza de la ‘Concentración de Choqueiros’ y la ‘Queima do Vimbio’. En esta cita, que tiene prevista su comienzo a partir de las cuatro de la tarde, no faltará la actuación de las comparsas de la parroquia que conseguirán animar a todos los asistentes.