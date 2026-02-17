Mi cuenta

O Grove

El Concello convoca a los vecinos para explicar las obras en las vías de O Sineiro

Las obras se ejecutan en tres calles y cuentan con un presupuesto de más de 700.000 euros

C. Hierro
17/02/2026 20:06
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno
El Concello de O Grove convoca a los residentes en el barrio de O Sineiro a una charla para explicar el desarrollo de las obras que se están ejecutando en las calles Extremadura, Valencia y Rioxa. La cita es hoy a partir de las ocho de la tarde en el local de la asociación de vecinos de O Sineiro.

El objetivo de este encuentro, señala el alcalde meco, José Cacabelos, es detallar cuáles son los trabajos que se realizarán en estas tres vías y explicar los diferentes cortes de carreteras y cambios de sentido que tendrán que efectuarse debido a las obras durante varios días.

La actuación

Esta obra, que ya comenzó en varios puntos del barrio, está financiada al 100% por la Diputación y cuenta con un presupuesto que asciende a más de 700.000 euros.

La meta de esta actuación, tal y como señala Cacabelos, es remodelar “totalmente” estas tres calles, lo que va a significar, cuenta, “un cambio importante nestas vías e tamén en toda a zona do Sineiro”.

Según detallaron, una vez que se presentó el programa, el proyecto busca reorganizar los espacios viarios para mejorar la seguridad, la movilidad y la accesibilidad de los peatones que, día tras días, transitan por este espacio. Para ello, las obras contemplan el aumento de las aceras, definir carreteras de sentido único y crear nuevas zonas para el aparcamiento de vehículos.

De la misma manera, entre los trabajos, también se incluye renovar todos los servicios urbanos, mejorar la iluminación utilizando tecnología que reduzca la factura eléctrica y, además instalar nuevos elementos de mobiliario y jardinería.

