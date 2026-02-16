Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Tras el éxito del Festival de Comparsas el Entroido continúa en O Grove

Fátima Pérez
16/02/2026 07:05
O Grove vivió este fin de semana su plato fuerte del Entroido con la celebración del Festival de Comparsas el sábado en el Auditorio y el Festival Infantil de Disfraces que cubrió ayer el pabellón municipal.

Así, en una jornada que como siempre contó con decenas de espectadores entre los ocupantes de las butacas y las personas conectadas a la gala en directo, la comparsa Leña Verde se proclamó campeona del mundo del Festival de Comparsas, seguida por Jana de Leria en segunda posición y por Os Arrombados, sobre el que recayó el tercer puesto.

Mañana la celebración continuará con la Gran Marcha do Entroido meco donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de un concentración de disfraces en la praza do Corgo a partir de las 16:30 horas. Poco después, a las 17:00 horas dará comienzo el desfile y finalmente a las 20:30 horas tendrá lugar la fiesta de entrega de premios en el pabellón municipal con la música de DJ de Studio 21.

O Grove despedirá las fiestas este fin de semana con el clásico Enterro da Sardiña el viernes desde las 10:00 horas en la praza de Arriba y la entrega del ‘Choqueiro Maior’. La actuación de las comparsas el sábado en la Casa da Cultura pondrá el broche de oro. 

