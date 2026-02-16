Las ‘Xornadas Gastronómicas da Caza’ consolidan un año más su éxito en O Grove

Imagen de uno de los platos de Punta Vendaval Cedida

Tras diez días para poder degustar y probar los diferentes platos que ofrecían los seis establecimientos participantes en las ‘Xornadas Gastronómicas da Caza’ en O Grove, los mismos confirman la exitosa acogida de la edición de este año, sobre todo durante el primer fin de semana.

Desde Afuego, O Castro, Canta Claro, Jueso de Caña, Plaza e Punta Vendaval se muestran satisfechos con la asistencia de comensales, destacando que pese a coincidir los últimos días de las jornadas con el Entroido y San Valentín, los clientes seguían demandando alguna de las elaboraciones ofertadas entre las que había somoza de faisán, jabalí con chocolate, guiso de conejo y más.

Ya en la edición pasada los resultados fueron positivos, motivo por el que este año desde Emgrobes se decidió ampliar los días de la propuesta. Pese a su conclusión, la mayoría de los establecimientos seguirán ofreciendo algunos platos, con la intención de que, quien durante todos estos días no pudiese probar alguno, siga teniendo la oportunidad de hacerlo.

Desde Emgrobes afirman su intención de seguir impulsando estas iniciativas que ayudan a promocionar la gastronomía local de temporada, y animar a los vecinos y visitantes a que prueben diferentes maneras de cocinar productos de la tierra, al mismo tiempo que se dinamiza el sector hostalero y la economía del municipio.