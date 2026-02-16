La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga en O Grove

Imagen de los artículos intervenidos en la operación Guardia Civil

La Guardia Civil de O Grove desactiva un punto de venta de drogas que operaba en el municipio, en el marco de la operación REDWHITE, tras más de un año de investigación. El pasado viernes, 13 de febrero, los agentes se desplazaron hasta la zona de Beiramar a primera hora de la mañana, momento en el que llevaron a cabo el registro de un edificio ubicado en la conocida calle Luis Seoane, previa autorización judicial del Tribunal de Instancia e Instrucción nº 3 de Cambados.

Efectivos del puesto local, con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de Cambados, EBIO de Sanxenxo, Servicio Cinológico y la USECIC de Pontevedra, intervinieron 63,50 gramos de cocaína, 4,93 gramos de heroína, 6,30 gramos de hachís, 66,17 gramos de marihuana, más de 200 pastillas utilizadas para el corte de la sustancia, 205 euros en efectivo, útiles para el pesaje y distribución de droga, bolsas y recortes para el envasado, dos machetes, un revólver de aire comprimido (calibre 4,2 mm, bolas de acero), una pistola semiautomática HK de aire comprimido, así como diversos efectos de dudosa procedencia (joyas, monedas antiguas, ordenadores portátiles, una tablet, un maletín de herramientas, piezas decorativas y una guitarra eléctrica).

Además, como resultado de la operación fue detenido un grovense de 53 años, que quedó en libertad con cargos, y otro varón de 41 años investigado, ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ambos con antecedentes policiales.

Con esta intervención se da por desmantelado un punto de venta de droga a pequeña y mediana escala que operaba en O Grove y en O Salnés.