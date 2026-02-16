El Entroido meco ensalza las terceras ‘Xornadas Gastronómicas da Caza’ que de nuevo fueron todo un éxito

Plato servicio en la Taberna Canta Claro! durante las Xornadas de Caza Cedida

La tercera edición de las ‘Xornadas Gastronómicas da Caza’ organizadas por la asociación Emgrobes finalizó ayer en O Grove tras más de una semana -desde el 6 de febrero y hasta ayer- de cultura culinaria que, en esta ocasión, se vio muy recompensada por las fechas en las que se celebró: en pleno Entroido.

“Estuvo muy bien, como nos coincidió con los carnavales igual ampliamos un poco más y tuvieron salida los platos”, explica Adriana Domínguez, propietaria de la ‘Taberna Canta Claro!’.

Este fue uno de los seis locales que participaron este año, y en su caso un año más, en esta actividad que tiene por objetivo dinamizar el turismo, desestacionalizarlo y lograr que también en invierno la gente se mueva y tengo oferta cultural y gastronómica.

En el caso de ‘Taberna Canta Claro!’ fueron cinco las elaboraciones que ofreció entre las que destacó el solomillo de ciervo con setas salteadas y crema de castaña y el jarrete de ciervo.

Por su parte, en el Restaurante Jueso de Caña destacaron el jabalí ya que es un producto con el que trabajan habitualmente, siempre dentro de la temporada de caza, pero también fuera de estas jornadas. “La gente ya sabe que es un producto que trabajamos”, explican desde el establecimiento.

El tiempo no acompañó

Eso sí, aunque también aquí son conscientes de que la coincidencia con el Entroido fue un acierto, creen que el tiempo no acompañó y eso también se nota. “Si hubiéramos tenido mejor tiempo incluso se movería más gente, pero igualmente estamos muy contentos”, sentencian.

En cuanto a la preferencia del producto, tal parece que son los cocineros los que escogen qué quieren servir, porque el cliente lo que busca es “probar algo distinto”, según explican desde Taberna Plaza. En definitiva, fueron unas jornadas marcadas por el ambiente festivo y por las ganas de probar producto de temporada.