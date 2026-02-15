La bajamar deja al descubierto un arroaz muerto en el entorno de A Lanzada

El arroaz en A Lanzada Cedida

La bajamar de esta mañana permitió ver un arroaz muerto en el entorno de A Lanzada, concretamente en la Praia do Vao. Al descender el nivel del mar, el cuerpo del animal quedó al descubierto sobre la marisma, llamando la atención de viandantes y personas que paseaban por la zona.

Este hallazgo se suma a las decenas de ejemplares de frailecillo atlántico localizados en los últimos días en distintos arenales de la comarca arousana. La aparición de estas aves estaría relacionada con las intensas borrascas registradas en los últimos meses, que han afectado al litoral gallego y a sus especies.