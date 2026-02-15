Mi cuenta

O Grove 

La bajamar deja al descubierto un arroaz muerto en el entorno de A Lanzada

Este se suma a las decenas de frailecillos atlánticos localizados en los últimos días en arenales de la comarca

Fátima Pérez
15/02/2026 12:42
El arroaz en A Lanzada
El arroaz en A Lanzada
Cedida
La bajamar de esta mañana permitió ver un arroaz muerto en el entorno de A Lanzada, concretamente en la Praia do Vao. Al descender el nivel del mar, el cuerpo del animal quedó al descubierto sobre la marisma, llamando la atención de viandantes y personas que paseaban por la zona.

Este hallazgo se suma a las decenas de ejemplares de frailecillo atlántico localizados en los últimos días en distintos arenales de la comarca arousana. La aparición de estas aves estaría relacionada con las intensas borrascas registradas en los últimos meses, que han afectado al litoral gallego y a sus especies. 

