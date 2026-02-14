O Grove
Libertad con cargos para uno de los detenidos por el operativo de menudeo en O Grove
El otro está investigado y quedó libre tras prestar declaración en el cuartel
Uno de los detenidos en el operativo contra el menudeo en O Grove quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. El otro investigado quedó libre tras declarar ante la Guardia Civil.
La operación, que sigue abierta, incluyó un registro en un edificio en la zona de Beiramar. Siguen sin conocerse cuales son las sustancias que se incautaron en el operativo, aunque la Guardia Civil insiste que se trata de una actuación contra el tráfico de drogas a media escala.
El detenido, que pasó a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos mientras continúan las investigaciones.