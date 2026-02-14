Libertad con cargos para uno de los detenidos por el operativo de menudeo en O Grove

Imagen de lo incautado en la operación contra el tráfico de drogas en O Grove Gonzalo Salgado

Uno de los detenidos en el operativo contra el menudeo en O Grove quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. El otro investigado quedó libre tras declarar ante la Guardia Civil.

La operación, que sigue abierta, incluyó un registro en un edificio en la zona de Beiramar. Siguen sin conocerse cuales son las sustancias que se incautaron en el operativo, aunque la Guardia Civil insiste que se trata de una actuación contra el tráfico de drogas a media escala.

Una operación contra el menudeo en O Grove se salda con, al menos, dos detenidos y el registro de un edificio Más información

El detenido, que pasó a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos mientras continúan las investigaciones.