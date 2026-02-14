Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Libertad con cargos para uno de los detenidos por el operativo de menudeo en O Grove

El otro está investigado y quedó libre tras prestar declaración en el cuartel

Fátima Pérez
14/02/2026 13:14
Imagen de lo incautado en la operación contra el tráfico de drogas en O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Uno de los detenidos en el operativo contra el menudeo en O Grove quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. El otro investigado quedó libre tras declarar ante la Guardia Civil.

La operación, que sigue abierta, incluyó un registro en un edificio en la zona de Beiramar. Siguen sin conocerse cuales son las sustancias que se incautaron en el operativo, aunque la Guardia Civil insiste que se trata de una actuación contra el tráfico de drogas a media escala.

Uno de los detenidos en la operación contra el narcotráfico en O Grove

Una operación contra el menudeo en O Grove se salda con, al menos, dos detenidos y el registro de un edificio

Más información

El detenido, que pasó a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos mientras continúan las investigaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina