El Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental (FEHD) de Hong Kong ha ordenado suspender la importación y venta de ostras crudas producidas por una empresa de O Grove, después de que se haya notificado un brote de intoxicaciones por el consumo de este alimento.

Las investigaciones apuntan a la relación de algunas de estas intoxicaciones con el consumo de ostras suministradas por la compañía meca. Igualmente, se ha notificado a las autoridades españolas la situación para que tomen las medidas pertinentes.

Desde comienzos del mes de febrero, hasta 37 casos de intoxicación alimentaria han estado relacionados con el consumo de ostras crudas en Hong Kong, lo que ha puesto en alerta a las autoridades que han iniciado investigaciones en los restaurantes involucrados para revisar sus métodos de manipulación de alimentos y rastrear el origen de los productos sospechosos.

La empresa surcoreana Seojun Mulsan Co también ha sufrido las restricciones de importación y venta tras determinar que en al menos trece de los casos las ostras procedían de esta compañía.