Ni una butaca vacía para disfrutar del Festival de Comparsas de O Grove

Así vivió O Grove su día grande del Entroido Gonzalo Salgado

“Este é un evento que non se quere perder ninguén”, advertía el presentador de la gala, y por ello en el Auditorio meco no se podía ver ni una butaca vacía para disfrutar del clásico Festival de Comparsas.

Así, arrancó en O Grove uno de los eventos más esperados del Entroido que este año cuenta con un total de ocho agrupaciones, muchas de ellas ya clásicos en el escenario.

Poco después de las 20:00 horas los encargados de abrir la velada fueron Os Trapalleiros. A esta comparsa le seguió Os do Primeiro Mío, Os Arrombados, Os de Sempre, As Máis Plus, Leña Verde y Jana de Leria. Las encargadas de poner la guinda al festival serán las mujeres que forman A Tropa de Moncha A Caralla.

Una de las agrupaciones actuando en el Auditorio Gonzalo Salgado

Como cada año la sátira empapó el Auditorio, este año con la historia de una bicicleta para vender por Wallapop, una clásica subasta en la lonja meca, la polémica de las caravanas turísticas y hasta un recordatorio de la última Festa do Marisco y su gestión de los stands. La música también evocó algunos clásicos como Abba, el Rasputin de Boney M., o la Diva de Melody.

El espacio para disfrutar del espectáculo era limitado sí, pero decenas de espectadores pudieron seguirlo -y continúan haciéndolo- también gracias a la transmisión en directo para llevar la tradición meca hasta los aficionados nacionales e internacionales.

En una hora, todo vendido

Aunque el Concello anunció que se venderían entradas en horario de 10:30 a 14:00 horas, ya a las 11:30, una hora después de arrancar la venta tuvieron que emitir un aviso informando que los tickets se habían acabado y revalidando un año más el éxito del festival.