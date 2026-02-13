Mi cuenta

Dos detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en O Grove

La Guardia Civil mantiene en marcha un operativo en el centro de la localidad

C. Hierro
13/02/2026 11:33
Uno de los detenidos en la operación contra el narcotráfico en O Grove
Uno de los detenidos en la operación contra el narcotráfico en O Grove
Gonzalo Salgado
Agentes de la Guardia Civil se trasladaron esta mañana a O Grove para llevar a cabo una redada contra el narcotráfico en esta localidad.

Actualmente, según fuentes oficiales, indican que hay dos personas detenidas y no se descarta que pueda haber alguna más.

Las primeras confirmaciones señalan que el operativo en marcha está relacionado con el tráfico de drogas a pequeña escala.

Desde primera hora de la mañana, agentes de la Guardia Civil y de su Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), llevaron a cabo varios registros en inmuebles del municipio. De momento, no ha trascendido si hay o no detenidos.

Imagen de lo incautado en la operación contra el tráfico de drogas en O Grove
Gonzalo Salgado

Según señalan las fuentes implicadas en este operativo, esta operación no tendría relación con el barco que naufragó el pasado martes frente a las costas de Porto Meloxo con 12.000 litros de combustible destinado, supuestamente, a abastecer un narcosubmarino.

Imagen de los GEAS trabajando en el naufragio del barco en O Grove

Buscan un narcosubmarino en O Grove tras el hundimiento de un barco cargado con gasoil

Más información

Las investigaciones para esclarecer lo ocurrido con esta embarcación y sus tres tripulantes, también siguen en marcha y no se descarta ninguna hipótesis.

