Estos son los locales que forman parte del VI Concurso de Pinchos de O Grove

Ruta de tapas en O Grove

Poco a poco 'Pinchanogrove' va desvelando los secretos del VI Concurso de Pinchos de O Grove. En este caso, la organización adelanta los establecimientos que formarán parte de esta ruta de tapas que se celebrará del 6 al 22 de marzo.

En esta sexta edición serán un total de doce los participantes. Así, los que competirán con sus elaboraciones para conquistar a los comensales son 'Casa Abel', 'Crisol', 'El Patio', 'Trasno', 'Plaza', 'A de Mariña', 'Jueso de Caña', 'O Portiño', 'Casino', 'Salitre', 'Bruma' y 'O Chasco'.

Como en años anteriores en cada uno de estos locales presentarán pinchos novedosos, con recetas sorprendentes que harán disfrutar a los paladares más exigentes.

Desde la organización esperan que, de nuevo, esta cita sea un éxito de público y que sean muchos los vecinos y vecinas de la localidad, pero también de otros municipios, los que acudan a los establecimientos mecos a probar estos pinchos.

El objetivo de esta iniciativa es, además de promocionar los productos de O Grove y valorar a los hosteleros de la localidad, desestacionalizar el turismo y conseguir que sean muchas las personas que acudan a la villa en estas fechas en las que, normalmente, el turismo disminuye.