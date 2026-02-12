Este es el orden en el que actuarán las comparsas en O Grove

Imagen de una actuación en el Festival de Comparsas de O Grove Gonzalo Salgado

A tan solo dos días de una de las citas más esperadas en O Grove, el Festival de Comparsas, poco a poco se van conociendo más detalles de cómo será la cita de este año.

La última novedad desvelada, tras realizar el pertinente sorteo, es el orden en el que las diferentes comparsas se subirán al escenario y competirán para coronarse como las "Campioas do mundo".

Este año participarán en el evento un total de ocho agrupaciones. Así, los encargados de abrir esta especial velada serán Os Trapalleiros. A esta comparsa le seguirán Os do Primeiro Mío, Os Arrombados, Os de Sempre, As Máis Plus, Leña Verde y Jana de Leria. Las encargadas de poner la guinda al festival serán las mujeres que forman A Tropa de Moncha A Caralla.

Entradas

El Festival de Comparsas se celebrará el sábado en el auditorio municipal. Todos los interesados en asistir a esta cita podrán adquirir sus entradas el propio día en el pabellón municipal de deportes en horario de 10:30 a 14:00 horas.

Desde el Concello señalan que, cada persona, únicamente podrá retirar dos tíckets. Para todas aquellas personas que no puedan asistir o se queden sin entrada, el festival se retransmitirá un año más en directo y, además, se colocará una pantalla en la zona exterior del auditorio para todos los vecinos y vecinas que quieran seguirlo en tiempo real desde ese punto.