El bateeiro hundido con gasoil no lo reflotarán hasta acabar la investigación

Imagen de los GEAS trabajando en el naufragio del barco en O Grove Gonzalo Salgado

Capitanía Marítima de Vilagarcía todavía no tiene orden para reflotar el barco hundido el martes pasado frente a Porto Meloxo, en O Grove, con 12.000 litros de gasoil. Los trabajos para llevar la embarcación a tierra, señalan, tendrá que esperar a que la Guardia Civil termine con la investigación y esclarezca si este buque está implicado con un narcosubmarino que podría estar destinado a descargar un alijo en las costas de Arousa o qué actividad estarían realizando los tripulantes en ese punto de la ría con ese tipo de carga a bordo.

Las labores de Capitanía Marítima, por lo tanto, están supeditadas a los trabajos que realiza la Guardia Civil y a sus requerimientos, ya que existe la posibilidad de que, por razones relacionadas con la investigación, se solicite el reflote para continuar con las pesquisas.

En este sentido, tal y como señalan fuentes de la Guardia Civil, el trabajo de los GEAS en el punto del naufragio se complica debido al tiempo. De hecho, en el día de ayer estos efectivos no se trasladaron ya que el día anterior, la visión que tenían debajo del agua era mínima y no podían realizar su trabajo con seguridad y eficiencia.

No hay riesgos

El Capitán Marítimo, Juan Andrés Pérez, señala que retirar el barco del agua -actualmente se encuentra a más de veinte metros de profundidad- no es “prioritario”. Esto es así porque, indica, el lugar en el que está hundida la embarcación no es un canal de paso, lo que no lo convierte en un riesgo para la navegación. De la misma manera, Pérez indica que tampoco hay peligro de contaminación. “A contaminación é relativa a que hai un elemento alleo no mar, que é o barco. Pero pola perda de fluidos xa non existe risco”, señala.

De esta manera, una vez que la investigación así lo requiera o ésta termine, será esta entidad la que se encargue de estudiar la situación de la embarcación para establecer un plan para el reflote o, si así se concluye, mantener el buque bajo el agua en este punto.

Por otro lado, las investigaciones continúan y la Guardia Civil señala que no se descarta ninguna opción. De esta manera, efectivos de este Cuerpo trabajan día y noche para esclarecer lo ocurrido. Las hipótesis se multiplican y a la posibilidad de que el narcosubmarino se encuentre cerca de la ría se suma la opción de que, debido al hundimiento de este primer barco, se espere la salida de otro, de nuevo cargado de combustible para suministrar al sumergible y que éste pueda retornar a su punto de salida.

De este modo, el operativo sigue su curso y los agentes siguen trabajando para esclarecer lo sucedido en la embarcación y a qué estaban destinados los 12.000 litros de gasoil.