Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Utilizar hormigón e instalar cámaras: soluciones para los problemas de calles peatonales de O Grove

El alcalde del municipio señala que la lluvia impide reparar las losetas y multiplica las roturas

C. Hierro
11/02/2026 19:00
Imagen de losetas levantadas en calles de O Grove
Imagen de losetas levantadas en calles de O Grove
Facebook
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las quejas vecinales por las múltiples losetas y baldosas rotas en las calles peatonales de O Grove se multiplican. Es por ello que, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, sale al paso de estas críticas y señala que, los problemas de estas vías se deben al tránsito de vehículos y, además, a la acumulación de lluvias sufridas los últimos dos meses.

El edil pide comprensión a los vecinos y vecinas del municipio e indica que, desde el gobierno local tienen previsto un plan para transformar todas estas vías ya que las actuales, señala, se diseñaron hace "máis de 20 anos" para ser peatonales y, por lo tanto, no están adaptadas al tráfico rodado. 

La primera de las soluciones, indica Cacabelos, es que, a través de alguna línea de financiación o "se somos capaces coma o ano pasado de sacar adiante un remanente", aplicar una partida a la reforma de las calles peatonales que tienen baldosa o loseta y pavimentarlas con hormigón. "Esta é a mellor solución a longo tempo", comentó el alcalde y señaló que este material ya fue utilizado en la rehabilitación de la Rúa Lepanto, se está usando en la Rúa Escura y está previsto que se emplee en otras calles de O Grove.

Por otro lado, tal y como adelantó en el Pleno, está previsto que el concello pueda adherirse en el sistema de control de calles peatonales con cámaras que puedan leer las matrículas de los vehículos.

imagen de archivo de la Rúa Castelao en O Grove

El Concello busca poner veto a los coches en las calles peatonales con la instalación de cámaras

Más información

El mal tiempo

El alcalde meco señaló que ya cuentan con un plan de asfaltados en doce calles de la localidad con un presupuesto de 400.000 euros. "Leva contratado dende o ano pasado pero aínda non se pode poñer en marcha porque con este tempo é imposible", señaló Cacabelos.

De la misma manera, indicó que las lluvias que se repiten día tras día lo que provoca es que se multipliquen los problemas en los pavimentos. Así, explica que si existe un "pequeno burato" en el asfalto, el agua lo convierte en una "fochanca importante" y no se puede reparar debido al mal tiempo.

Lo mismo ocurre con las losetas o baldosas. Así indica que si hay una levantada o rota, la lluvia ocasiona que vaya a más y "faga un pequeno efecto dominó".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La fecha fijada para el remate de las tareas era el 13 de febrero

La obra de O Ramal se retrasa hasta el 30 de abril tras pedirlo la empresa
Fátima Frieiro
La Asociación Río Gallo recaudó más de 300 kilos de alimentos para mascotas en favor de la Protectora de Vilagarcía

La asociación Río Gallo recauda más de 300 kilos de alimentos para la Protectora de Vilagarcía
Fátima Pérez
Imagen de las obras en la Avenida de Pontevedra en Sanxenxo

Las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra cierran esta vía al tráfico rodado
C. Hierro
Una sesión anterior impulsada por Entrecortiñas

El cineclub de A Illa proyecta este jueves en el auditorio ‘M, el vampiro de Düsseldorf’
Redacción