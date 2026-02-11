Utilizar hormigón e instalar cámaras: soluciones para los problemas de calles peatonales de O Grove

Imagen de losetas levantadas en calles de O Grove Facebook

Las quejas vecinales por las múltiples losetas y baldosas rotas en las calles peatonales de O Grove se multiplican. Es por ello que, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, sale al paso de estas críticas y señala que, los problemas de estas vías se deben al tránsito de vehículos y, además, a la acumulación de lluvias sufridas los últimos dos meses.

El edil pide comprensión a los vecinos y vecinas del municipio e indica que, desde el gobierno local tienen previsto un plan para transformar todas estas vías ya que las actuales, señala, se diseñaron hace "máis de 20 anos" para ser peatonales y, por lo tanto, no están adaptadas al tráfico rodado.

La primera de las soluciones, indica Cacabelos, es que, a través de alguna línea de financiación o "se somos capaces coma o ano pasado de sacar adiante un remanente", aplicar una partida a la reforma de las calles peatonales que tienen baldosa o loseta y pavimentarlas con hormigón. "Esta é a mellor solución a longo tempo", comentó el alcalde y señaló que este material ya fue utilizado en la rehabilitación de la Rúa Lepanto, se está usando en la Rúa Escura y está previsto que se emplee en otras calles de O Grove.

Por otro lado, tal y como adelantó en el Pleno, está previsto que el concello pueda adherirse en el sistema de control de calles peatonales con cámaras que puedan leer las matrículas de los vehículos.

El mal tiempo

El alcalde meco señaló que ya cuentan con un plan de asfaltados en doce calles de la localidad con un presupuesto de 400.000 euros. "Leva contratado dende o ano pasado pero aínda non se pode poñer en marcha porque con este tempo é imposible", señaló Cacabelos.

De la misma manera, indicó que las lluvias que se repiten día tras día lo que provoca es que se multipliquen los problemas en los pavimentos. Así, explica que si existe un "pequeno burato" en el asfalto, el agua lo convierte en una "fochanca importante" y no se puede reparar debido al mal tiempo.

Lo mismo ocurre con las losetas o baldosas. Así indica que si hay una levantada o rota, la lluvia ocasiona que vaya a más y "faga un pequeno efecto dominó".