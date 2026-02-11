Investigan si el barco hundido ayer en O Grove se dedicaba a abastecer a un narcosubmarino

Porto Meloxo en O Grove Cedida

La Guardia Civil investiga a los tripulantes del barco bateeiro, Nueva Santa Irene, hundido ayer frente al puerto de Meloxo, en O Grove tras haber recuperado doce bidones de combustible del mar. A pesar de que confirman que no hay detenidos, fuentes del Instituto Armado, señalan que no se puede descartar ninguna opción.

Y, actualmente, la que está ganando más peso, es la posibilidad de que esta embarcación se dedicase a suministrar de combustible a un narcosubmarino destinado a descargar en las costas gallegas. Esto es así por lo insólito del suceso y la variedad de carga que, supuestamente, portaba este barco.

Así, personas que participaron en el dispositivo de rescate señalan que, eran tres los tripulantes y, uno de ellos era de origen lituano. Y añade que, además de los bidones de combustible, en el punto del naufragio también se recogieron víveres como fiambre o pan, garrafas precintadas de aceite para motor, botes de líquido anticongelante, chalecos salvavidas y trajes de supervivencia.

Los hechos

Fue un particular el que, pasadas las 18:30 de la tarde, dio aviso al 112 e indicó que había visto un barco volcado a lado en la zona de Meloxo. En ese momento, la persona también detalló que los tripulantes se encontraban encima de una batea.

En ese momento se movilizaron los efectivos de Emerxencias de O Grove, además del Servizo de Gardacostas de Galicia e incluso el helicóptero de rescate Pesca I, a pesar de que no fue necesaria su intervención ya que los efectivos locales lograron trasladar a puerto a los tripulantes tras recogerlos en la batea.

Retirada de los bidones

El barco afectado acabó hundido por completo pero, al menos, parte de su carga salió a flote y se trataba de bidones de plástico que estaban cargados de algún tipo de combustible.

La Guardia Civil confirma que, en total, se recogieron en el operativo once de estos recipientes, pero no se descarta que pueda haber más. En la retirada de los bidones participaron todos los efectivos, Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emerxencias de O Grove.

Actualmente el Servizo de Gardacostas de Galicia mantiene activo el Plan Territorial de Contaminación Mariña de Galicia (Plan CAMGAL) en fase de emergencia nivel 1 en el lugar del suceso.

Por su parte, desde la Guardia Civil señalan que, a pesar de que no hay personas detenidas, se está investigando el episodio y no se descarta ninguna opción.

A lo largo de esta mañana se espera poder remolcar el barco hundido a puerto y, a pesar de que no está en el lugar el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), es posible que se trasladen en las próximas horas.