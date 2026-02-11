Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Operativo de la Guardia Civil
O Grove

La Guardia Civil moviliza a los GEAS para recuperar la embarcación hundida en Meloxo

C. Hierro
11/02/2026 13:28

La Guardia Civil movilizó está mañana al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para poder investigar la embarcación hundida en O Grove.

El objetivo de esta operación es conocer con exactitud la carga que transportaba este barco que ayer, pasadas las seis y media de la tarde, se hundió frente al puerto de Meloxo.

Parte de lo que transportaba -un total de once bidones de combustible- ya fue recuperado y se encuentra custodiado por los agentes, pero no sé descarta que haya más.

Te puede interesar

Los miembros del Kenpo Ribeira

El Club Kenpo Karate Ribeira suma siete nuevos cinturones negros
María Caldas
Una zona totalmente anegada en la parroquia de Godos

Caldas mantiene la calma ante la crecida del Umia y ya se prepara para el próximo temporal
Fátima Pérez
Fachada del Concello de Vilagarcía

El plazo para anotarse a los talleres de estimulación cognitiva termina este viernes
Fátima Frieiro
Jugadores y directivos en la oficina de la Plaza de Ravella

El concurso Mapfre “La canasta de los 500 euros” llega al Sara Gómez para animar los descansos del Sigaltec CLB
María Caldas