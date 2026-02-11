La Guardia Civil moviliza a los GEAS para recuperar la embarcación hundida en Meloxo

La Guardia Civil movilizó está mañana al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para poder investigar la embarcación hundida en O Grove.

El objetivo de esta operación es conocer con exactitud la carga que transportaba este barco que ayer, pasadas las seis y media de la tarde, se hundió frente al puerto de Meloxo.

Parte de lo que transportaba -un total de once bidones de combustible- ya fue recuperado y se encuentra custodiado por los agentes, pero no sé descarta que haya más.