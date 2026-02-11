Las comparsas: meses de preparación, minutos de nervios y días de diversión
O Grove es el único municipio de la comarca que mantiene viva esta tradición que se celebra el próximo sábado día 14
Decidir el disfraz, confeccionarlo, escoger la música y escribir la letra, buscar el momento para ensayar... El Entroido de O Grove comienza este sábado pero sus participantes llevan muchos meses preparando la que es, para la mayoría de los vecinos del municipio, la cita más esperada del año. Y es que, como detallan miembros de las comparsas mecas, esta fiesta es parta de la idiosincrasia de los vecinos y vecinas de la localidad.
“Todo aquel do Grove que non foi nunha comparsa non sabe que é o carnaval”, cuenta Miguel Devesa, miembro de la comparsa ‘O primeiro Mío’. Lo mismo señala Rodrigo Figueiro, participantes de ‘Os Arrombados’: “É raro a persoa de aquí, de calquera idade, que non esta vinculado a unha comparsa. É unha tradición moi grande, como se vive aquí non se vive en nungún lado”.
Esta emoción por estas fechas hace que desde antes de Navidad -pero especialmente después de Reyes- comiencen a juntarse para confeccionar la puesta en escena que presentarán en el Festival de Comparsas y que lucirán durante varios días por las calles de la localidad. “É moito traballo, leva moito tempo pero é algo que nos gusta, que vai con nós”, indica Dunia Álvarez, que es una de las 39 mujeres que forman ‘A Tropa da Moncha a Caralla’.
Pasarlo bien
El objetivo de las personas que participan en el Entroido, es pasarlo bien y hacer disfrutar a todos aquellos que visitan la localidad en estas fechas. Y su meta comienza con el Festival de Comparsas que este año se celebra el sábado 14 a partir de las siete y media de la tarde.
“É o único que queda na comarca. As comparsas forman parte do pueblo, da retranca. É a maneira que temos de contar o que pasou durante o ano, de darlle un pouco de caña aos políticos cando o fan mal, de rír coas anéctodas que pasaron...”, señala Francisco Vidal, miembro de la comparsa ‘Os da X’
Pero el carnaval va mucho más allá de esta cita, cuentan todos los implicados. “Esos son os vinte minutos de nervios, cando presentas o tema por primeira vez pero despois queda cantar o domingo e o martes nos bares, preto da xente que é o máis bonito”, cuenta Álvarez.
Relevo
Una de las grandes preocupaciones de todos aquellos que forman las comparsas es la falta de relevo. “Hai comparsas nas que hai nenos pero no sentido de crear unha nova non. Antes xurdían comparsas de rapaces de 18 ou 20 anos pero agora só participan, non son os que levan o peso dunha”, cuenta la miembro de ‘A Tropa da Moncha a Caralla’.
Esta situación inquieta también a Vidal y divaga sobre la posibilidad de que la administración local pudiera incentivar de alguna forma a la gente joven. “Os que vamos agora nas comparsas somos os mesmos que comezamos cando tiñamos 13 ou 14 anos”, cuenta.
Miguel Devesa, piensa lo mismo, y destaca la necesidad de que los menores se involucren en el carnaval meco. “É difícil porque antes nas casas sempre había alguén que tocaba instrumentos pero agora parece que os xóvenes non lles interesa nada desto”, lamenta el miembro de ‘O primeiro Mío’. Y les lanza un mensaje de ánimo a todos ellos: “Que proben unha vez para saber o que hai e seguro que, a partir dese momento se enganchan e repiten”