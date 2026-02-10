O Grove se va de “caza” y prueba sabores nuevos a través de los platos de seis restaurantes

Plato servicio en la Taberna Canta Claro! durante las Xornadas de Caza Cedida

La carne de jabalí, de potro, de ciervo o de faisán reinaron durante todo el fin de semana en los establecimientos de O Grove. Una nueva edición de las ‘Xornadas Gastronómicas da Caza’ (y ya van tres) reunió a decenas de comensales en los seis establecimientos adheridos a esta iniciativa organizada a través de la asociación Emgrobes.

Desde el viernes -primer día que se sirvieron las elaboraciones- cuentan los hosteleros, fueron muchos los clientes que desafiaron el mal tiempo, y se animaron a probar estos sabores poco habituales en las cartas de los restaurantes mecos. “La verdad es que desde el primer momento llegó gente para probar directamente nuestras elaboraciones con productos de caza o a muchos otros se las ofrecimos y les encantaron”, cuenta Adriana Domínguez, propietaria junto a su familia de la ‘Taberna Canta Claro!’. Su propuesta para estas jornadas es muy variada y cuenta, por ejemplo, con jabalí estofado, conejo guisado o jarrete de cerdo. Todas las elaboraciones son fruto del trabajo de Ana Castro, madre de la familia y cocinera del restaurante.

El éxito del sabor de la caza también se notó en el restaurante ‘Jueso de Caña’ lugar en el que señalan que los paltos están teniendo “muy buena aceptación”. “Desde el año pasado nosotros ya trabajamos con este tipo de productos porque ofrecemos elaboraciones de temporada, pero este año es el primero que nos animamos a unirnos a la iniciativa y estamos muy contentos, a la gente se ve que le gusta”, señala Sandra Gómez, propietaria de este local. En su caso, ofrecen “dos elaboraciones muy trabajadas y muy ricas” que se basan en el confit de pato y el lomo de jabalí al estilo tataki

Arepa rellena de confit de pato preparada en 'Jueso de Caña' Cedida

Por su parte, en ‘Afuego Tapería’ participan en estas jornadas desde el inicio (hace tres años) y señalan que el éxito entre el público va a más. “El primer año estábamos más escépticos pero nos sorprendió mucho la acogida”, cuenta Marcos Otero, el dueño del local. Y continúa: “En esta ocasión ofrecemos seis platos diferentes y dos de ellos están diseñados como tapas, un escabeche de conejo y una samosa de faisán, y la verdad es que están funcionando muy bien”.

Más días

Debido al éxito de las ediciones anteriores, en las que las jornadas únicamente se celebraban un fin de semana, este año la iniciativa se alargará hasta el próximo domingo día 15. Además de estos tres restaurantes, hay otros tantos (Hotel O Castro, Restaurante Punta Vendaval y Tapería Plaza) que se unieron este año al evento y ofrecen variedad de platos con la carne de caza como ingrediente principal:

Las jornadas, indican en Emgrobes, sirven para atraer comensales y animar a los vecinos y vecinas ante la inminente llegada del carnaval.