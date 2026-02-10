Mi cuenta

Arousa

Arturo Lezcano presenta su libro ‘O país invisible’ el día 20 en O Grove

El acto será en la Sala das Cunchas del Concello

C. Hierro
10/02/2026 20:47
Cartel de la presentación del libro
Cartel de la presentación del libro
La Sala das Cunchas del Concello de O Grove acogerá, el próximo viernes día 20, la presentación del libro ‘O país invisible’ escrito por el periodista Arturo Lezcano. La cita, que contará con la presencia del escritor acompañado por la que fue gerente del Cnsorcio de Turismo de A Coruña, Lanzada Calatayud, está previsto que comience a las siete y media de la tarde.

La obra, que también está disponible en español, reconstruye el legado de miles de gallegos emigrados. Sus historia las cuenta Lezcano gracias a dos décadas de viajes, entrevistas y lecturas. Este libro habla de emigración, de exilio, de huida, de desarraigo, de promesas, de supervivencia, de vergüenza y también de orgullo.

Desde el Concello invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a acudir a este evento cultural.

