Diario de Arousa

O Grove

El Concello busca poner veto a los coches en las calles peatonales con la instalación de cámaras

C. Hierro
09/02/2026 22:09
imagen de archivo de la Rúa Castelao en O Grove
imagen de archivo de la Rúa Castelao en O Grove
Gonzalo Salgado
El Concello de O Grove busca la forma de eliminar los vehículos de las vías peatonales del centro, en especial de la Rúa Castelao y de Rúa Luis Seoane. La solución que baraja el gobierno local, indicaron en la última sesión plenaria, es la instalación de cámaras para el control de las matrículas, tecnología que ya se utiliza en otros municipios -haciendo referencia a la localidad de A Illa- y comentaron, está ofreciendo muy buenos resultados. 

“Cremos que está é posible que sexa a forma máis áxil e práctica para controlalo”, señaló el alcalde meco, José Cacabelos.

El objetivo de la instalación de estas cámaras es disuadir a los conductores de aparcar o circular por estas calles diseñadas para el paso de peatones.

Por otro lado, preguntados por el grupo municipal del Partido Popular, desde el gobierno local señalaron que también trabajan en la forma de mejorar la seguridad en la Rúa Xoán XXIII, vía por la que indicaron, los vehículos circulan a alta velocidad. En este caso, al ser titularidad de la Xunta, el alcalde señaló que “en repetidas ocasións” les solicitaron la instalación de medidas disuasorias, como pueden ser pasos elevados, para solucionar la problemática que se repite a diario en esta calle principal de la localidad.

