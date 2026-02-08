Los concellos de Sanxenxo y O Grove vuelven a ser destinos en el programa provincial +Benestar

Imagen de archivo de un spa Cedida

Las localidades de Sanxenxo y O Grove repiten como destinos dentro del programa de termalismo +Benestar organizado por la Diputación de Pontevedra. A través de esta iniciativa, personas de más de 55 años de 60 concellos de la provincia pasarán seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas.

El objetivo del programa es facilitar a los vecinos y vecinas el acceso a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo y, al mismo tiempo, dinamizar la economía de la provincia, impulsando la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico durante los periodos de menor actividad.

El paquete +Benestar comprende la pensión completa, el uso del spa, del balneario o de las instalaciones que presente el hotel durante dos horas al día y, además los traslados de ida y vuelta .