Esquerda Unida insiste en la necesidad de pintar un paso de peatones en Terra de Porto

Concejales de Esquerda Unida de O Grove durante un Pleno Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove insiste en la necesidad de pintar un paso de peatones que garantice el tránsito seguro de los vecinos y vecinas en el cruce de Terra de Porto.

Desde EU señalan que no es la primera vez que muestran esta necesidad al Concello y que, el gobierno local pasó “da negación á aceptación· pero que la realidad es que, “a día de hoxe non se fixo nada”. De la misma manera, indican que comparten la preocupación de los residentes de este punto del municipio y exigen “unha solución urxente e axeitada para esta zona”.

Tanto los vecinos como la oposición indican que esta es una zona muy transitada tanto por peatones como por vehículos, es por ello, que en muchas ocasiones, cuentan, se crean situaciones de peligro que podrían reducirse con el pintado de esta señal de tráfico.