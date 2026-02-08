Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Esquerda Unida insiste en la necesidad de pintar un paso de peatones en Terra de Porto

C. Hierro
08/02/2026 20:56
Concejales de Esquerda Unida de O Grove durante un Pleno
Concejales de Esquerda Unida de O Grove durante un Pleno
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove insiste en la necesidad de pintar un paso de peatones que garantice el tránsito seguro de los vecinos y vecinas en el cruce de Terra de Porto.

Desde EU señalan que no es la primera vez que muestran esta necesidad al Concello y que, el gobierno local pasó “da negación á aceptación· pero que la realidad es que, “a día de hoxe non se fixo nada”. De la misma manera, indican que comparten la preocupación de los residentes de este punto del municipio y exigen “unha solución urxente e axeitada para esta zona”.

Tanto los vecinos como la oposición indican que esta es una zona muy transitada tanto por peatones como por vehículos, es por ello, que en muchas ocasiones, cuentan, se crean situaciones de peligro que podrían reducirse con el pintado de esta señal de tráfico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Salón se llenó de público en su cuarta edición

La Cultural de Cambados se llena de ambiente en la cuarta edición de su Comida de Confraternidade
A. Louro
Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo

El PSOE critica al gobierno local por anunciar “promesas y obras sin calendario ni garantía”
C. Hierro
La afición del Arosa desplazada a Lugo, con la Escuadra Arlequinada al frente

Gonza: "A cada campo al que vamos parece que jugamos en casa"
Gonzalo Sánchez
Remeseiro celebra el gran gol de falta que marcó en Lugo

El Arosa prorroga en Lugo su racha triunfal con otro gol en la prolongación
Gonzalo Sánchez