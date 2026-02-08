La biblioteca de los 14 premios: un lugar de encuentro, de inclusión y de integración

Una actividad en la biblioteca de O Grove Facebook

La biblioteca de O Grove es un lugar de encuentro, de integración y de inclusión. Un espacio multigeneracional en el que conviven los vecinos y vecinas de la localidad de todas las edades a través de las actividades y, por supuesto, de las lecturas.

La gran labor que hacen en estas cuatro paredes la directora Marina Aguín y la bibliotecaria Uxía Pallares, no está sólo valorado por los lectores que las visitan de manera muy frecuente, sino también por el Ministerio de Cultura, entidad que premió sus proyectos a nivel nacional un total de catorce veces. El éxito de sus proyectos, señala Aguín es que las iniciativas que llevan a cabo llevan a un gran público. “Nos encargamos de programar actividades para niños, para adultos, dentro y fuera de la biblioteca, iniciativas de ocio...”, señala la directora que lleva desde el año 2002 en este puesto..

Entre las iniciativas que hicieron que este año repitieran el galardón destacan, por ejemplo, los cuentacuentos, los espectáculos de narración oral con títeres o la visita de títeres. También despuntan las gincanas diseñadas para que los menores conozcan la biblioteca, los clubs de lectura para públicos de diferentes edades o los encuentros con autores, conferencias y mesas redondas.

La oferta presentada anualmente por la biblioteca va mucho más allá de la sala en la que se encuentra, ya que buscan llevar los libros a otros espacios. Para ello elaboran actividades en centros escolares, en parques o plazas.

Participación de los usuarios

Otra de las claves de esta biblioteca es “la integración de los usuarios” en el funcionamiento de la misma, cuenta Aguín. De esta manera, indica que se trata de un espacio muy participativo en el que los vecinos y vecinas de O Grove hacen sugerencias de actividades que les gustarían hacer, cuentan iniciativas interesantes o recomiendan aquellos libros que les gustaría tener en el fondo. “Lo que vivimos en esta biblioteca es un intercambio, es un sitio muy inclusivo y la gente que viene sabe que va a tener una atención directa”, indica la guía de este espacio.

Otro punto fuerte de este espacio que lo hace destacar tanto en la localidad meca como a nivel nacional es la colaboración que tienen con otras entidades del municipio. Una de las más importantes es aquella que se centra en la formación de estudiantes ofreciendo esta biblioteca para acoger a alumnos o alumnas en prácticas como complemento a sus estudios. De la misma manera, resalta Aguín, en muchas ocasiones también tienen voluntarios que les ayudan en la organización de distintas actividades o iniciativas. “Gracias a todo esto esta biblioteca está muy viva”, resalta la directora del espacio.

El haber recibido este último Premio María Moliner lo que provoca en las trabajadoras de la biblioteca, además de orgullo, son ganas de seguir apoyando su proyecto y, el siguiente año poder alcanzar de nuevo este galardón nacional.