O Grove

Los sabores de la nueva edición del ‘Pinchanogrove’ volverán a reinar del 6 al 22 de marzo

C. Hierro
07/02/2026 21:25
O Grove ya tiene marcadas en el calendario las fechas en la que se celebrará la nueva edición del concurso de pinchos de O Grove. En esta ocasión, la cita que llenará de sabor la localidad se celebrará desde el viernes seis de marzo hasta el domingo 22.

Durante estas dos semanas los restaurantes y bares participantes servirán a sus clientes distintas recetas que sorprenderán tanto por su sabor como por su elaboración.

El objetivo del evento, tal y como señalan sus organizadores, es promover la cocina local y mostrar las habilidades y los conocimientos de los cocineros del municipio en pequeñas porciones como pueden ser los pinchos. Las personas que prueben las tapas tendrán la oportunidad de puntuar cada una de las elaboraciones para, además de decidir el ganador de la ruta, conseguir diferentes premios. Como en ediciones anteriores, lo que se valorará en las recetas será la creatividad, la presentación y también el sabor.

Como en años anteriores la organización espera que sean muchos los establecimientos que se unan a esta iniciativa para mostrar sus elaboraciones y, por otra parte, que tenga un gran éxito de público y tanto los vecinos del municipio como de otras localidades se animen a probar las distintas tapas. 

