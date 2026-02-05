La Xunta entrega a Emerxencias de O Grove una bomba urbana ligera valorada en 150.000 euros

El alcalde, José Cacabelos, y el conselleiro Diego Calvo durante el acto Cedida

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, participó esta mañana en la entrega de vehículos a grupos de emergencias, dotando al sub GES de O Grove una bomba urbana ligera valorada en casi 150.000 euros. Se trata de un material destinado a emergencias en zonas urbanas, cascos históricos y calles estrechas y está dotado con cisternas de un mínimo de 1.100 litros de capacidad, además de contar con comba contra incendios que permite el lanzamiento de agua tanto con baja como con alta presión y carrete de primero socorro.

Desde el gobierno autonómico —que entregó también otros vehículos de emergencias a los GES de Laza, Quiroga y A Guarda— señalaron que la entrega de este material al servicio de Emerxencias de O Grove permitirá también mejorar la eficacia de las intervenciones en O Grove, Meaño, Poio y Sanxenxo.

Más de 28 millones

Durante el acto, Diego Calvo recordó la inversión autonómica en los últimos años para dotar los efectivos de los servicios de emergencias de los concellos de los recursos necesarios. Así, la inversión solo en equipamiento para servicios de emergencias municipales, tanto GES como Protección Civil, supera los 28 millones de euros.

En este caso, la adquisición de la bomba para el sub GES de O Grove estuvo cofinanciada por la Unión Europea, a través del programa Feder de Galicia. Además, según recalcó el conselleiro de Presidencia, el gobierno gallego asume más de la mitad del coste anual de los GES y de los consorcios provinciales contraincendios y salvamento, pese a tratarse de una competencia local. A mayores, se llevan invertido otros 5 millones en la formación de estos grupos y de otros servicios de emergencias desde la Academia Gallega de Seguridad Pública (Agasp). Así, subrayó la colaboración de la Xunta para garantizar la prestación de los GES.