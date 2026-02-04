“Voando nas Rías Baixas” aterriza en A Lanzada, A Mexilloeira y al Complexo Intermareal

Imagen de archivo de la playa de A Lanzada Gonzalo Salgado

El programa de la Diputación en colaboración con la asociación SEO/BirdLife, “Voando nas Rías Baixas”, vuelve a visitar O Grove a través de sus rutas ornitológicas. En esta ocasión, esta nueva edición, contará con un total de siete salidas.

as paradas en la localidad de O Grove están programadas para el 21 de junio, coincidiendo con la tercera actividad del programa. En este caso la ruta ornitológica será por las playas de A Lanzada (en O Grove y Sanxenxo) y en el arenal meco de A Mexilloeira.

La sesión que cerrará esta edición será la del 13 de diciembre que coincidirá con la visita del Complexo Intermareal Umia-O Grove, espacio que ha sido declarado como zona de protección de aves y zona húmeda protegida.

En todas las citas se ofertan un total de 25 plazas y cada persona podrá inscribirse junto con tres acompañantes.

Los recorridos, que estará guiados por dos personas de SEO/BirdLife, incluyen el autobús para el desplazamiento entre los distintos puntos en los que se tendrá lugar la actividad. Además, se entregará a cada participante una guía de aves y prismáticos para poder observas las aves. La organización recomienda a los participantes asistir con ropa cómoda y calzado apropiado para caminar por el campo.