Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

National Geographic publicita la Illa da Toxa: “Esconde la única iglesia recubierta de conchas”

C. Hierro
04/02/2026 18:21
Imagen de la Ermita de San Caralampio en A Toxa
Imagen de la Ermita de San Caralampio en A Toxa
Xunta de Galicia
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

“Personifica el equilibrio entre progreso y naturaleza: con poco más de 80 habitantes y 110 hectáreas, destaca por su compromiso con la preservación del entorno”. De esta manera comienza el artículo que la prestigiosa revista National Geographic le dedica a la Illa de A Toxa.

Son muchos los detalles que destaca de esta isla meca. Así, primero habla de la Ermita de San Caralampio, y dicen de ella que es la “única iglesia de España recubierta de conchas y posiblemente del mundo”.

Además, resaltan la combinación que este espacio ofrece entre paz, bienestar y tradición termal gracias a su balneario que ofrece, entre muchos otros servicios, modernos circuitos hidrotermales, tratamientos faciales o corporales.

En el artículo también tiene protagonismo el puente de hormigón que une A Toxa con O Grove, construido en el año 1911. Otros de los valores que distinguen son las distintas rutas de senderismo que, indican, “permiten adentrarse en el ecosistema del lugar” y permiten recorrer todo el perímetro de la isla tanto andando como en bicicleta descubriendo “bosques y acantilados”.

La prestigiosa revista, que cuenta con una sección especializada en viajes en la que se encuentra este escrito, recomienda visitar esta isla que “flota sobre el Atlántico como surgida por arte de magia” y también aprovechar el viaje para probar la gastronomía de la localidad meca que “reconforta al viajero más estresado para dejar en su memoria el buen sabor a mar gallego”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja

El PP de Vilagarcía afea a Varela las "continuas" roturas de tuberías
Olalla Bouza
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año

Shakira, King África o Paquita la del Barrio “actuarán” en el inicio del Entroido de Cambados
A. Louro
Alumnado durante la última edición del concurso

El Conservatorio de Cambados premiará a los mejores disfraces en su semana temática ‘Así soan os sentimentos’
A. Louro
Arousa Bike presentó el Campeonato Gallego de Resistencia 3 horas en el Concello con un enorme respaldo.

Arousa Bike trae a Viagarcía el Campeonato Gallego BTT 3 horas de resistencia
Gonzalo Sánchez