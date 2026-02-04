National Geographic publicita la Illa da Toxa: “Esconde la única iglesia recubierta de conchas”

Imagen de la Ermita de San Caralampio en A Toxa Xunta de Galicia

“Personifica el equilibrio entre progreso y naturaleza: con poco más de 80 habitantes y 110 hectáreas, destaca por su compromiso con la preservación del entorno”. De esta manera comienza el artículo que la prestigiosa revista National Geographic le dedica a la Illa de A Toxa.

Son muchos los detalles que destaca de esta isla meca. Así, primero habla de la Ermita de San Caralampio, y dicen de ella que es la “única iglesia de España recubierta de conchas y posiblemente del mundo”.

Además, resaltan la combinación que este espacio ofrece entre paz, bienestar y tradición termal gracias a su balneario que ofrece, entre muchos otros servicios, modernos circuitos hidrotermales, tratamientos faciales o corporales.

En el artículo también tiene protagonismo el puente de hormigón que une A Toxa con O Grove, construido en el año 1911. Otros de los valores que distinguen son las distintas rutas de senderismo que, indican, “permiten adentrarse en el ecosistema del lugar” y permiten recorrer todo el perímetro de la isla tanto andando como en bicicleta descubriendo “bosques y acantilados”.

La prestigiosa revista, que cuenta con una sección especializada en viajes en la que se encuentra este escrito, recomienda visitar esta isla que “flota sobre el Atlántico como surgida por arte de magia” y también aprovechar el viaje para probar la gastronomía de la localidad meca que “reconforta al viajero más estresado para dejar en su memoria el buen sabor a mar gallego”