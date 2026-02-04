Emgrobes organiza una nueva edición de las ‘Xornadas da Caza’ con seis locales adheridos

Imagen de la presentación de las Xornadas Gastronómicas de Caza Cedida

La asociación Emgrobes organiza, por tercer año consecutivo, las ‘Xornadas Gastronómicas da Caza’, iniciativa que tiene como objetivo atraer a visitantes a la localidad a través de la presentación de platos elaborados con productos poco habituales, como pueden ser la perdiz, el jabalí, el corzo o el venado.

En esta ocasión participan en la iniciativa seis establecimientos (Terraza Hotel O Castro, Canta Claro, Taberna Plaza, A Fuego, restaurante Punta Vendaval no Louxo y Jueso de Caña) que prepararán tanto menús como platos variados en los que el ingrediente protagonista será un producto de caza. Entre las recetas que se podrán probar destacan, por ejemplo, una arepa rellena de confit de pato o jabalí estofado previamente marinado y acompañado de una parmenier de patata.

Plato que se puede probar en las Xornadas Gastronómicas de Caza Cedida

Impulsar el sector

Los restaurantes adheridos comenzarán el viernes 6 a servir estas elaboraciones a sus clientes y, se podrán probar hasta el próximo domingo día 15 tanto en horario de comidas como de cenas.

Desde Emgrobes señalan que esta actividad sirve para impulsar y dinamizar el sector del turismo y de la hostelería, fundamentalmente el de la restauración, en una época del año en la que no suelen ser muchos los visitantes que llegan a la localidad meca.

Debido al éxito de las anteriores ediciones, desde la asociación de empresarios locales creen que, estas jornadas serán un éxito de público. Es por ello que animan tanto a los vecinos y vecinas del municipio como también a los residentes en otras localidades a acercarse a los establecimientos de O Grove y probar estos productos “cociñados de distintas maneiras”, además de aprovechar “el nivel gastronómico que temos no municipio”.