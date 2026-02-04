El Concello señala que las obras de reforma integral de la calle Batalla de Lepanto arrancan hoy

Imagen de archivo de obras en O Grove Gonzalo Salgado

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció en el encuentro mantenido con los vecinos y vecinas de la localidad, que las obras para la reforma integral de la calle Batalla de Lepanto arrancarán hoy con la señalización de la zona y el transporte de los materiales. Tras estos trabajos previos, está previsto que la ejecución de los trabajos empiecen de manera inminente.

El proyecto, que contempla la transformación completa de esta vía -una de las más céntricas de la localidad-, cuenta con un presupuesto de 225.000 euros. Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la instalación de un nuevo pavimento que coexista con la piedra actual, que configure una plataforma única que permita mejorar la accesibilidad de los peatones.

Además, se procederá a la renovación completa de las redes de saneamiento y aguas pluviales, así como del abastecimiento del agua. La iluminación pública también será objeto de cambio y se instalarán nuevas luces LED que, para liberar el espacio sobre la vía, se colocarán en las fachadas de los edificios.

Lo que busca el Concello con esta gran actuación es mejorar tanto la seguridad como la accesibilidad en esta zona, priorizando el paso de los viandantes.