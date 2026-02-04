Cáritas de O Grove atiende a unas 120 personas al mes: “La solidaridad aquí es ejemplar”

Imagen de archivo de donación de juguetes a Cáritas Mónica Ferreirós

Cáritas Parroquial de O Grove señala que, de media, durante el pasado año, atendió a unas 120 o 130 personas cada mes, lo que se traduce “entre 50 o 60 familias”. La ayuda que distribuyen desde esta entidad se basa, mayoritariamente, en la entrega de alimentos pero, según señalan en la memoria de actividades publicada recientemente, alcanza muchos más aspectos.

Así, por ejemplo, desde la organización también se encargan de repartir ropa, especialmente mantas a las personas más necesitadas, alimentos infantiles o medicamentos. Otras de las labores que llevan a cabo es ofrecer ayudas económicas para el pago de los alquileres, el abono de artículos en ópticas o los recibos de la luz y del agua.

Pero, sin duda, una de las iniciativas que más destacan en Cáritas, es la oportunidad de poner en marcha clases de apoyo para escolares cursos formativos para adultos. En el 2025 impartieron dos, uno de formación para camareros o camareras de pisos y otro de ayuda a domicilio que contaron con un total de 33 personas inscritas de seis nacionalidades distintas que lograron los certificados correspondientes para poder trabajar en esas profesiones. Los cursos impartidos fueron totalmente gratuitos para el alumnado y, para ello, el primero fue financiado por Cáritas Diocesana y, el segundo, con un coste de 2.700 euros, fue pagado con fondos de la sede meca.

“Solidaridad total”

Desde la entidad dan las gracias a los vecinos y vecinas de la localidad por su “solidaridad total”, ya que indican que, sin sus aportaciones, no podrían llevar a cabo este trabajo y, por lo tanto, estas personas estarían totalmente desatendidas.

El presidente de la entidad desde hace más de doce años, Juan José Caneda, destaca que O Grove es un municipio en el “que dan sin que lo pidas”. De esta manera, señala que cuenta con la colaboración, por ejemplo, de organizaciones culturales y musicales, de fábricas de conservas, de propietarios de comercios... “La verdad es que este pueblo es un ejemplo”, alaba Caneda.

Actualmente Cáritas de O Grove cuenta con “entre ocho y doce voluntarios”. “Fuimos más gente pero actualmente hay muy poca renovación”, lamenta el presidente de la asociación e invita a colaborar a los más jóvenes del municipio.

Entre ellos llevan a cabo todas las actividades necesarias para poder ayudar a las personas más necesitadas de la localidad. Para ello, además de estar disponibles en su local los jueves por la tarde en horario de cuatro y media a cinco y media, también lo están cuando alguien lo requiere. “Si hay una necesidad determinada lo atendemos siempre. Nosotros ofrecemos una disponibilidad total, además de los días fijos que abrimos, si hay alguna persona que requiere algo se lo damos sin problema”, cuenta Caneda. Dentro de sus posibilidades, explica el presidente de Cáritas de O Grove, “siempre están ahí cuando los demás los necesitan”.